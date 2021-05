Valenciano y su respuesta a la idea: “Que Santa Fe se deje ganar de Junior”

En ESPN se habló de la idea y eso desató la molestia de Iván René Valenciano. Junior necesita ganar para tener la oportunidad de ir a octavos de final de la Copa Libertadores. Santa Fe está eliminado.

Basado en eso es que se planteó la propuesta que no le cayó bien al goleador histórico del cuadro rojiblanco: “Me parece un irrespeto con el fútbol. Primero está la competitividad. Junior es mejor que Santa Fe y no necesita que se deje ganar. Santa Fe tiene que competir y terminar bien”, fue lo primero que dijo el histórico futbolista con paso por la Selección Colombia.

Y agregó, de manera contundente: “Me parece una falta de respeto que no compitas; no creo que Santa Fe tenga con qué ganarle a Junior; y si pierde caminando, vamos a pensar que regaló el partido”. Él no entiende que algo así pueda pasar. Confía en lo que pueda hacer el cuadro barranquillero por sus propios medios y así tener la posibilidad de avanzar de fase.

Recordemos que en el Grupo el líder es River Plate con 9 puntos. Detrás está Fluminense con 8. Tercero aparece Junior con 6 y último está Santa Fe con 2. Una victoria por dos tantos de diferencia clasifica al elenco de Barranquilla a octavos de final de la Copa. Y una victoria por la mínima diferencia los obliga a esperar que argentinos y brasileños igualen sin tantos o que River se imponga en Buenos Aires.