En entrevista exclusiva con ESPN Colombia, el capitán del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, cuestionó algunas actitudes por parte del cuerpo técnico.

Después del partido en Barranquilla en el que Junior le ganó la llave al Caracas FC en Copa Libertadores, Luis Amaranto Perea hizo unas declaraciones polémicas, cuando dijo que los jugadores de su equipo no respetaban muy bien las decisiones a la hora de sacarlos del terreno de juego.

Frente a esto el capitán del equipo explicó que “No le quedó bien, pero ya nosotros ganamos el partido, ahora tenemos otras finales. Y bueno, al que le toque salir de la cancha creo que tiene que aceptarlo, respetar al compañero que va a entrar. Yo sé que no es fácil porque a mí también me ha pasado y a todos los jugadores. No estuvo bien públicamente decirlo”, sostuvo.

Hay dos momentos de juego en la cancha para Teo Gutiérrez. El primero, cuando con su magia y talento es protagonista del resultado. Hay otro que no le queda bien, con sus actitudes en detrimento del espectáculo.

¿De qué juega Teo en cancha? “De falso enganche me siento muy bien, siempre la he jugado, la conozco de memoria. De doble punta también, a veces jugaba de punta solo, y la verdad que en mi conocimiento futbolístico en donde he aprendido y que me ha llevado a jugar en la Selección y en grandes clubes, lo he transmitido acá en Junior. Todo esto me ha llevado al fútbol que yo quiero y que el equipo necesita. Esperemos que aún pueda rendir mucho más para el equipo que me necesita y yo también necesito al equipo y han llegado los goles que es lo más importante”, subrayó.

Así mismo, se mostró muy inconforme con la ayuda tecnología (VAR) que viene quitándole la magia a este deporte. Entiende que para celebrar un gol se tiene que esperar un tiempo determinado hasta que lo validen. “Jugar con VAR le quita picardía, potrero y calle. El gol es el éxtasis del fútbol”, Concluyó.

En la temporada en curso Teófilo ha disputado 10 partidos (875 minutos), convertido cuatro goles y asistió en una ocasión.