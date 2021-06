Teo Gutiérrez rompe el silencio: “Clubes me han puesto su carta sobre la mesa, pero…”

A pocos días de que se termine su contrato con Junior, Teo Gutiérrez dio una entrevista en la que habló de lo que aspira para lo que viene en su carrera. ¿En dónde quiere jugar?

Lo contó en un Instagram Live en el que participó con el periodista Juan Salvador Bárcena (Habla Deportes), respondiendo a la gran incógnita que se tiene en torno a él en este momento. Su vínculo con Junior está por terminar y no hay algo cerrado. Todavía no renovó. ¿Acaso se va a ir del cuadro barranquillero?

“El tema de la renovación no me quita el sueño porque yo soy feliz. Sé que si nos ponemos de acuerdo, a final de temporada vamos a estar felices, riéndonos y dándole la décima a la hinchada que se lo merece”, fue lo que dijo Teófilo al respecto. Queda claro que de su parte está abierta la posibilidad de negociación para que su estadía en el club sea todavía más prolongada.

Y agregó: “Cuando llegué en 2017 prometí un título. Gracias a Dios tuvimos un excelente cuerpo técnico, excelentes compañeros y me han ayudado a conseguir cosas importantes con la institución y yo también he ayudado al equipo a poder estar ahí. Eso es lo más valioso”, recordó un Teo Gutiérrez que participó en las más recientes 5 coronaciones de Junior.

Para terminar dejó esta información: “A mí me han puesto varias cartas sobre la mesa para ir a otros clubes. Yo digo que mi sueño y mi pensamiento es rojiblanco. Lo que quiero es poder, Dios mediante, decirle a la gente: ahora sí me toca a mí, prometo, como prometí tal día, ganar la décima y llegar a la final de la Sudamericana. Pero uno promete cuando hay amor hacia la institución, sentimiento, creo que eso tiene que ser los directivos. Cuando hay un ida y vuelta y ese amor a la hinchada, a los colores, eso está de un lado. Cuando no jugué estos partidos con Junior, lloraba. Mi esposa me secaba las lágrimas. Amo la camiseta, amo los colores. Mi abuela antes de morirse me decía, tú puedes ganar todo con cualquier equipo pero si no eres campeón con Junior, cero”.