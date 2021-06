¿Teo Gutiérrez empezó a despedirse de Junior?

Está terminando el último semestre del vínculo que tiene Teo Gutiérrez con Junior. Todavía no se renovó y el futbolista dejó un mensaje en redes sociales que ha hecho puesto a dudar a sus fans.

Teo Gutiérrez volvió a Junior en 2017. A partir de ese momento tuvo contrato firmado con el club. Se fue extendiendo y a final de cuentas la relación que se firmó en última instancia lo une al equipo rojiblanco hasta mediados de 2021. Todavía no se renovó, más allá de ser un tema que se viene manejando hace varios meses.

Incluso hoy en día se asegura que el futbolista ya recibió la carta de no renovación de contrato. Eso no quiere decir que ya no existan posibilidades de renovarlo. Es un trámite legal que el club ha cumplido y que, en determinado caso, puede dar paso a la firma de uno nuevo si es que las partes se ponen de acuerdo. Eso no ha pasado.

De momento y en versiones de prensa se asegura que Teo Gutiérrez es pretendido por otros equipos del fútbol colombiano. También tendría opciones en la MLS y el fútbol árabe. Nada confirmado al menos en el ámbito público. A los 36 años y tras un semestre de 16 partidos y 4 goles (no juega desde el 16 de abril), Teófilo analiza opciones para su futuro.

¿Junior? Llamó la atención que en las historias de su cuenta en Instagram el atacante publicara una fotografía besando el escudo del equipo de cara a los aficionados y con este mensaje: “La afición me demostró su amor”. ¿Despedida? Solo él lo sabe. Para el resto es una ratificación de su amor por el club y la confirmación de una duda: ¿Se va a ir?

El mensaje de Teo Gutiérrez en la cuenta de Instagram