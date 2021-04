Junior y Santa Fe quedaron en el grupo D de la Copa Libertadores al lado de River Plate, equipo que es el gran favorito a llevarse dicha instancia.

Anoche se disputó la primera jornada del grupo donde están los dos equipos colombianos y donde se tuvieron que enfrentar. El resultado fue 1-1 en el compromiso que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

A primera hora, River hizo lo propio ante Fluminense, en Brasil. Razón por lo que los periodistas argentinos vieron el partido de los equipos cafeteros, por aquello de analizar al próximo rival de la ‘banda cruzada’ en el torneo continental.

Sin embargo, en el programa F90 de ESPN Argentina, se burlaron de Mariano Closs, narrador de ese país que vio el partido de Junior vs. Santa Fe, lo que sus colegas vieron como chistoso. ¿Será porque es fútbol colombiano?

El caso es que Closs manifestó que “Me quedé viendo a Junior con Santa Fe, que son del grupo de River. Tienen mucho ritmo, pero me parece que en el medio campo pasan. Me parece que River va a tener el control ante los 2, después hay que verlo”.

Frente a la intervención de Mariano, Óscar Ruggeri, panelista de ESPN, empezó a tomarse la cara para dar a entender que estaba sorprendido, Closs le preguntó: “¿No viste Junior-Santa Fe?”, el ‘Cabezón respondió’ “No vi a River, mucho menos iba a ver Junior-Santa Fe”.

Luego se burló del narrador: “Tu familia, muy bien, te aguantó viendo a no sé qué equipos. Tus chicos estuvieron esperándote a que termines de mirar el partido”, dijo Ruggeri entre risas y aplausos (ironía).

Video de la burla de Ruggeri a Mariano Closs