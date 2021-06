Luego de la derrota ante Millonarios, algunos jugadores de Junior se fueron de fiesta y playa

Terminó la primera temporada del año para Junior FC tras quedar eliminado de la fase de grupos de Copa Libertadores y en la semifinal de la Liga BetPlay.

Este domingo, terminó el primer semestre del equipo Tiburón tras quedar eliminado a manos de Millonarios FC con un marcador global de 4-3. Esto generó fuertes críticas al equipo que dirige Amaranto Perea, pues es una de las mejores nóminas del país y no cumplió sus objetivos.

+ Amaranto Perea, la explicación a la eliminación y una respuesta: ¿Sigue en Junior?

+ Después de 4 años, Millonarios regresó a una final del fútbol colombiano

No siendo poco, este lunes festivo rondaron varios videos en las redes sociales donde se veían a algunos jugadores del Junior en una de las playas colombianas, parecían un poco ebrios y felices. Esto causó indignación por parte de algunos hinchas del equipo barranquillero, quienes no creen que era el momento para esos espectáculos.

Sin embargo, cabe aclarar, a partir de este lunes 14 de junio los futbolistas del Tiburón saldrían a vacaciones. No obstante, no fue bien visto por los hinchas del equipo de la costa. En el contenido audiovisual aparecen jugadores como Willer Ditta, Jefferson Gómez, Daniel Moreno, Luis Sandoval, y Edwin Velasco. Así lo dio a conocer el periodista de ‘Habla Deportes’, Juan Salvador, aunque no confirma que los videos hayan sido de este lunes 14 de junio.

Videos donde aparecen jugadores del Junior FC

Operación ‘BARRE JOBO’. #TemporadaDeHumo2021 pic.twitter.com/MWOEGyBAcG

— JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) June 14, 2021

Los jugadores Jefferson Gómez, Daniel Moreno, Luis Sandoval, Edwin Velasco y Willer Ditta, disfrutando un día de playa, después de la vergonzosa actuación en Bogotá, la cual terminó en una bochornosa pelea.

Parece que no les importa el dolor de la afición.#NoticiasBQ🔴🟡🟢 pic.twitter.com/8v3KBeEj5m — Noticias BQ (@NoticiasBQ) June 14, 2021

pic.twitter.com/fhoZNdxVsd — CARLOS ALBERTO DEL CASTILLO MERCADO (@CARLOSA64368739) June 14, 2021