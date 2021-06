Lo último en Junior: noticias con Teo Gutiérrez, Miguel Borja y Carlos Bacca

Está moviéndose el mercado de fichajes en Junior. Mientras el equipo confirmó las llegadas de Walmer Pacheco y Juan Sebastián Herrera, surgen preguntas sobre los 3 goleadores: Miguel Borja, Teo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Los 3 son casos especiales. Son atacantes muy queridos por la afición del cuadro barranquillero. Son referentes, hombres con paso por la Selección Colombia y un sentimiento especial por el club. Los dos primeros hacen parte de su plantel, pero su continuidad tenía unas condiciones especiales. Y en el caso de Carlos Bacca, la pregunta es sobre su posible retorno.

Veamos caso a caso, siguiendo una información publicada por la periodista Melissa Martínez (ESPN):

“A esta hora 2 PM del miércoles 30 de Junio en Junior:

–Teófilo Gutiérrez no será renovado en el tiburón.

-Lo de Carlos Bacca es demasiado complicado (un directivo persiste).

-No hay forma de retener a Miguel Borja.

-La negociación con Martínez Borja se mantiene”.

El caso de Teo Gutiérrez tiene que ver que luego de 5 años tras su regreso, el contrato termina y no hay acercamiento para una renovación. Pasaron varios meses en los que el tema no avanzó. El futbolista tiene el deseo de continuar y espera un ofrecimiento. Podría firmar un nuevo contrato, aunque esa opción parece lejana. Melissa Martínez agregó: “Teófilo debe bajarse mucho el sueldo y Fuad podría cambiar de opinión. A las 3:09 pm la respuesta es… NO VA MÁS!!!”.

Carlos Bacca viene de hacer parte del plantel de Villarreal CF que se coronó en la Europa League. Allí rescindiría contrato. Tiene opciones de seguir en España, pero también el deseo de jugar en Junior. Intentan conseguirlo a través de un contrato especial en el que le ofrecerían un cargo directivo tras su retiro como futbolista.

Y lo de Miguel Borja tiene que ver con que la continuidad depende de que Junior haga uso de la opción de compra que tiene. Es bastante elevada y en este momento parece difícil. El goleador que está jugando la Copa América, además, tiene ofrecimientos de otros equipos.