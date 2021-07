¡La respuesta de Amaranto sobre la defensa de Junior! ¿Pedirá refuerzos?

Fueron evidentes los problemas defensivos de Junior en el partido ante el Club Libertad por la Copa Sudamericana. ¡El equipo recibió 4 goles en condición de local! Por eso la pregunta al DT Luis Amaranto Perea en rueda de prensa.

Con el mercado de fichajes todavía abierto y la posibilidad de contratar a alguien que pueda dar una mano en el puesto, se le consultó al entrenador si ha pensado en eso. Hay que recordar que el único defensor que llegó recientemente es Walmer Pacheco, el lateral derecho que arribó desde La Equidad y que debutó en el partido ante Libertad.

¿Qué respondió Luis Amaranto Perea a la pregunta sobre la defensa de Junior?

-“Traer a un defensa no resuelve el problema. Sigo pensando que los defensores que tenemos son buenos. Nos está costando mucho, sobre todo cuando marcamos un gol. No solo es la línea defensiva, es el bloque. No creo que un jugador venga a mejorar. Me toca ver las estrategias”.

Por ende está claro que Junior con él al mando seguirá contando con los mismos defensores que ya tiene en el plantel. Frente a Libertad jugó con Walmer Pacheco, Homer Martínez, Germán Mera y Gabriel Fuentes. En el plantel también están Edwin Velasco, Willer Ditta, Jéfferson Gómez, Danny Rosero y Fabián Viáfara.