La amenaza de la barra del Junior para que no se juegue el partido ante Fluminense

El país está en medio de una situación social fuerte, con protestas en todas las ciudades contra el Gobierno Nacional, por lo que se han presentado hechos violentos que han acabado con la vida de muchos manifestantes. Esto ya llegó al fútbol, en el que los equipos colombianos que participan actualmente en la Copa Libertadores 2021, están pidiendo que no se disputen los partidos de esta semana.

Es el caso de Junior FC que este jueves a las 5:00 p.m. recibe a Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental. Es por eso que la barra brava del cuadro Tiburón emitió un comunicado en el que primero, pide a la opinión pública que no se celebre el encuentro.

“Solicitamos la suspensión o aplazamiento del partido por la Copa Libertadores entre Junior y Fluminense que se llevará a cabo el día 06 de mayo de 2021 a las 5:00 p.m. en el estadio Romelio Martínez, ya que estamos plenamente convencidos que la situación actual del país no es la mejor, y lo hacemos como llamado de protesta ante un gobierno criminal y fascista que a través de las fuerzas letales del estado están torturando, matando y desapareciendo a miles de jóvenes que salen a protestar por sus derechos constitucionales”, escribió el Frente Rojiblanco Sur.

Luego, la organización emitió una amenaza. “Si no suspenden el partido, nosotros FRENTE ROJIBLANCO SUR 1998, nos vamos a ver obligados a no permitir el desplazamiento de los buses de los jugadores al estadio, ni mucho menos que se realice el partido por ninguna circunstancia ya que convocaremos a todos nuestros integrantes, allegados, simpatizantes y toda la sociedad que hoy en día lucha y resiste día a día en cada día de protestas para que dicho partido no se realice”, agregaron.