Iván René Valenciano: “Ya me cansé. Que Amaranto vaya y dirija otra vez a Leones”

Junior de Barranquilla no tuvo el mejor comienzo en la segunda temporada del año tras perder en el debut de Liga BetPlay ante América de Cali y quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Club Libertad, de Paraguay.

Esto generó un sin número de criticas a Amaranto Perea, actual entrenador del tiburón, que también terminó de mala manera el primer semestre del año.

Uno de sus mayores críticos ha sido Iván Rene Valenciano, exjugador del Junior y ahora panelista en ESPN y el Vbar Caracol, quien aprovechó el espacio radial para despacharse en contra de Amaranto.

“Fue horrible. Yo peleé con Tulio Gómez porque quería echar a Juan Cruz Real siendo campeón de la Liga, ¡Campeón, campeón! y ustedes me están hablando a mí que hay maneras de que un entrenador esté en un equipo que haya quedado eliminado 7 veces y su equipo juegue mal”, inició el ‘Bombardero’.

Y argumentó su comentario en que “ha jugado tres partidos buenos: Nacional, River Plate y Medellín (que perdió la final de Copa Colombia). Busque las maneras de que Amaranto Perea sea un entrenador de poner a un equipo como Junior en una regularidad, que juegue de una manera, de una forma. No la hay”.

“Ya me cansé de escuchar que Amaranto, que Amaranto y que Amaranto. No,no,no. Váyase y dirija otra vez a Leones y ahí si venga y coja un equipo grande, pero hoy no me vengan a decir que le demos más tiempo. Lleva 303 días dirigiendo, y no solo es culpa de él tampoco. Los directivos son los que deciden y los que lo echan y no le da gusta a la prensa ni a la gente. Ya estoy cansado. Me dieron palo y hasta me amenazaron”, agregó.