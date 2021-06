¡Junior FC ya tiene rival en octavos de final de la Copa Sudamericana!

Junior FC, uno de los dos equipos colombiano que clasificaron a los octavos de final de Copa Sudamericana, ya conoce su rival para dicha instancia.

El equipo barranquillero accedió a este certamen tras quedar en la tercera casilla del grupo D de Copa Libertadores, por debajo de Fluminense y River Plate. Solo superó a Independiente Santa Fe.

Ahora le tocará enfrentarse a Libertad, de Paraguay, equipo que quedó primero del grupo de la Copa Sudamericana. El partido de ida será en Barranquilla el 13 de julio mientras que el de vuelta será el ocho días después en territorio paraguayo.

Cabe recordar que los 16 equipos que clasificaron a esta instancia provienen de la siguiente manera: 8 terceros ligares de la fase de grupos de Copa Libertadores, mientras que los 8 restantes son los que ganaron su grupo en Copa Sudamericana.

Octavos de final de Copa Sudamericana

Nacional (Uru) vs. Peñarol (Uru)

Independiente del Valle (Ecu) vs. Red Bull Bragantino (Bra)

Santos (Bra) vs. Independiente (Arg)

América de Cali (Col) vs. Atlético Paranaense (Bra)

Liga de Quito (Ecu) vs. Grémio (Bra)

Junior FC (Col) vs. Libertad (Par)

Deportivo Táchira (Ven) vs. Rosario Central (Arg)

Sporting Cristal vs. Arsenal.