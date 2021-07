Julio Comesaña: “En Junior siempre hay que ganar, pero hay que tener paciencia”

Julio Comesaña siempre ha sido una autoridad para hablar del Junior FC. Hoy, cuando el equipo comienza su camino en el segundo semestre de la temporada 2021, el exTiburón analizó el mal inicio en la Copa Sudamericana 2021, las bajas con las que tendrá que afrontar las competencias, el comienzo de la Liga BetPlay 2021-II y el grupo con el que cuenta Luis Amaranto Perea.

El cuadro Rojiblanco debuta en el rentado local este sábado a las 3:30 p.m. visitando al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Allí, necesita un buen resultado, luego de lo sucedido con Libertad, de Paraguay y el 3-4 en el Metropolitano.

“Hay que esperar. Hasta ahora, solo han jugado un partido. Además, si bien tiene un plantel que viene del año pasado, que es una ventaja, también ha perdido hombres valiosos, eso hay que tenerlo en cuenta. Habrá que confiar en que el técnico, que conoce todo, pueda armar un equipo que de las respuestas que espera”, dijo de entrada el uruguayo en entrevista con Gol Caracol.

Y es que al plantel le afectó la salida de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, por lo que el actual DT deberá reorganizar su plantilla para suplirlos. “Que dos jugadores de ese peso se hayan ido ha generado ruido. Además, sus ausencias empiezan a tener cierta influencia. Sin embargo, no se puede depender al cien por ciento de un jugador. Teo hace rato no jugaba por una lesión y Borja, sí era el gran goleador, pero siempre he creído que los equipos necesitan más que solo eso, como cumplir otras tareas en cancha”, apuntó.

Por eso, pensó en cómo llenar el vacío de Borja. “Eso será tarea del entrenador. No obstante, hay hombres como Martínez Borja, que viene de una buena campaña con la Liga de Quito. También está Carmelo Valencia, un futbolista que ha hecho goles importantes y que siempre responde cuando se le dan minutos. Con continuidad, puede aportar mucho y no solo goles, precisamente”, aseguró.

Y por supuesto, el de Teo. “Está Cariaco González, que, de hecho remató muy bien. Fredy Hinestroza podría probarse allí. Fabián Sambueza, que debe tener un mejor semestre, ya que sería una posición más propicia para él. Hay alternativas. Entiendo el ruido que pudo generar su salida, pero Junior solucionará y eso se verá en la cancha”, indicó.

Con toda la experiencia de su pasado por el conjunto de Barranquilla en buenos y malos momentos, Comesaña le pidió a la afición un poco de calma. “Hay que tener paciencia. El ser humano no sabe esperar. La gente y el periodismo son impacientes, los jugadores se ponen ansiosos. Todo eso afecta el trabajo. Un domingo, nos hacen creer que somos poco, y al otro domingo, nos hacen creer que somos fenómenos. Hay que ubicarse en un punto medio y así todo funcionara”, añadió.

Finalmente, habló de los objetivos que debe cumplir el club en el año. “En Junior siempre hay que ganar. Allí, muchas veces se habla del ganar como sea. Eso sí, nunca dan la fórmula de ello, pero la posibilidad de hacerlo siempre está mucho más cerca cuando se juega bien y en este equipo es así, se volvió algo normal, casi que una filosofía”, concluyó.