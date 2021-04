Junior FC e Independiente Santa Fe protagonizaron el compromiso colombiano en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el cual quedó 1-1.

Fue un partido donde el conjunto cardenal,del visitante, se vio mejor que el Tiburón. Además, cabe recordar, que jugó 15 minutos con un hombre menos, debido a la expulsión que sufrió Carlos Arboleda al 75′.

Ante esto y el desarrollo del juego, Iván René Valenciano, exjugador de Junior, hincha del mismo equipo y ahora comentarista deportivo en ESPN, volvió a criticar las formas de juego del conjunto que dirige Amaranto Perea.

“Yo no creo en justicia, creo que Santa Fe planteó un partido desde lo táctico, muy bien. Lo de Junior es igual, lo que seguimos viendo de sus individualidades y no del colectivo”, inició.

Y agregó que “creo que hoy se siguió viendo de esa manera; que funciona individualmente. Colectivamente no encontró la manera de penetrar a un Independiente Santa Fe que sabe lo que hace, tiene un orden, tiene un trabajo de hace mucho tiempo. Cuando no funciona lo individual, lo colectivo lo respalda y creo que si tendríamos que hablar de justicia, Santa Fe pierde 2 puntos”.

Posterior hubo un debate con todos los panelistas de ESPN, donde Valenciano intervino diciendo: “Pero es que Junior no juega bien, Pero es que yo no estoy diciendo que Junior juegue, Junior es horrible en su fútbol, siempre lo he dicho que es horrible en su fútbol”.

Finalizó señalando, con nombre propio, a los jugadores de Junior que no han tenido un buen desempeño. “Yo debo estar equivocado, pero (Fabián) Sambueza, (John) Pajoy, (Fredy) Hinestroza, Fabián Ángel, ‘Teo’ (Teófilo) Gutiérrez, (Luis) ‘Cariaco’ González. Y de esos 6, no marcan diferencia…“.