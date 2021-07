¡Habían arreglado con Daniel Torres y el fichaje se cayó!

Hace 5 años que Daniel Torres salió del fútbol colombiano para iniciar su experiencia en Europa. Ha estado jugando en España y Junior estuvo cerca de lograr su regreso. ¿Qué pasó?

Lo contó Luis Amaranto Perea, el DT del cuadro rojiblanco, en entrevista en El VBAR (Caracol Radio). Allí quedó claro que Junior sí negoció con él y estuvo muy cerca de lograr sumarlo a su plantel luego de los pasos del futbolista por Deportivo Alavés y Albacete tanto en LaLiga como en la Segunda División de España.

“Al final creo que también hubo alguna situación en donde hubo un posible arreglo y tampoco se pudo llegar a un acuerdo. Y en vista de que tenemos una gran cantidad de jugadores, Fabián Ángel, Larry Vásquez y Didier Moreno que terminaron bien, Juan David Rodríguez que también ha ido mejorando y Rubén Manjarrés que ha mejorado mucho en esta pretemporada y yo pensaba darle salida, hemos decidido optar por los jugadores que tenemos”.

Por tal razón en Junior no se insistió en él. El equipo buscó un futbolista para ese puesto. Estuvo cerca de Álex Mejía, con el que finalmente no hubo acuerdo y ahora el DT contó que la otra opción, la de Daniel Torres, también se analizó y no se llegó al acuerdo final. Entonces se quedará con lo que tiene y no insistirá en alguien para ese puesto.

Daniel Torres, por su parte, a los 31 años terminó contrato con Albacete. No será renovado. El último vínculo fue por 6 meses. Terminó la temporada y quedó libre, ya que también había terminado su contrato con Deportivo Alavés. Busca opciones para su futuro y el regreso al fútbol colombiano es una posibilidad.