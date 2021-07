Fuad Char y la explicación: ¿Por qué Junior no renovó con Teo Gutiérrez?

Con bastante dureza rompió el silencio Fuad Char, el máximo accionista de Junior de Barranquilla, respecto a Teo Gutiérrez y su salida del equipo. ¿Por qué no hubo renovación de contrato con él?

Se lo preguntaron en entrevista con El Heraldo y así lo respondió cuando le consultaron por las razones para tomar esa decisión: “Este es un tema que no es personal, es un tema de una Junta, de un grupo de personas y yo participo allí como uno más. El técnico seguramente estaba totalmente de acuerdo en que nosotros podríamos tener un equipo mucho más competitivo sin Teo. Teo llega en unas condiciones… termina la temporada con un peso excesivo, por encima de su peso normal”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Teófilo Gutiérrez terminó su contrato y no sé, nosotros consideramos que podíamos jugar sin él… nosotros no entramos a hablar del contrato. Teófilo ha manejado eso de manera muy personal con la prensa, pero con nosotros no. Teo no nos acompañó en los últimos 60 días, estuvo por fuera del equipo”.

Más de las razones que explicó Fuad Char para que Junior no renovara el contrato de Teo Gutiérrez

-“Es un tema deportivo, consideramos que ya… y eso de rebajar contratos no creo que sea fácil, eso es de labios para afuera. Los contratos tienen unos valores que hay que respetar. Lógicamente que es una decisión de la Junta”.

-“Más que todo es lo deportivo. Nosotros estábamos por fuera de los ocho con Teo. Jugamos sin Teo los últimos partidos para llegar a cuartos y pasar a la semifinal. Nosotros consideramos que Teófilo tiene posibilidades en todas partes, es un jugador con mucho nombre y puede seguir jugando en otro equipo colombiano o del exterior”.

Fuad Char respondió: ¿Qué le pareció la protesta que se presentó el sábado en la sede?

Hay que recordar que la sede de Junior fue vandalizada con mensajes que decían: Teo no se va. Así respondió Fuad Char: “Me parece que fue patrocinada por él y su asesor de imagen. Esta mañana (del domingo) se fueron a la sede deportiva, en pleno entrenamiento del equipo. Allá se presentaron unas personas. Todo esto demuestra la condición y la forma cómo reacciona Teo, de una manera un poco violenta, y de verdad que las actividades de todo tipo, deportivas, comerciales y laborales, se manejan a otro nivel”.