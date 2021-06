El día en que Álex Mejía explicó por qué no es hincha de Junior

En 2015 y después de una goleada de Atlético Nacional a Junior en El Metropolitano (0-4), Álex Mejía dio tal explicación hablando con la prensa en Barranquilla. Hoy al futbolista se le relaciona con una posible llegada al equipo rojiblanco.

Aquel día hace 6 años el partido terminó en goleada. Los tantos del equipo verdolaga que tuvo en cancha a Álex Mejía fueron de Jéfferson Duque, Yimmi Chará y Marlos Moreno (2). Al terminar el compromiso el futbolista que actualmente milita en el Club Libertad de Paraguay respondió a esta pregunta: “¿Qué significa un 0-4 a Junior?”.

Entonces dijo: “Se ganó bien, simplemente”. Y a partir de ahí quiso dar explicaciones sobre el tema que le había generado muchas críticas a lo largo de su carrera, según respondió inmediatamente:

“Mucha gente me critica y me cuestiona porque juego en Atlético Nacional… Yo nunca tuve la oportunidad en Junior, nunca. Entonces no puedo ser, como mucha gente quiera que sea, hincha de Junior solo porque soy de Barranquilla. Yo me hice por fuera. A los 12 años me fui de la ciudad. Tengo que agradecerle a Deportes Quindío, agradecerle al Once Caldas y agradecerle a Atlético Nacional que me abrieron las puertas en el fútbol. No puedo venir ahora y decir que soy hincha de Junior. Lo digo con todo respeto para no generar polémica”, fue lo primero que dijo en la zona mixta del estadio. Las declaraciones luego fueron publicadas por Zona Cero.

Y agregó: “Simplemente Junior es el equipo de la ciudad y en algunas ocasiones le he hecho fuerza cuando jugaba en torneo internacional. Incluso ahora en la Copa hay que hacerle fuerza pero no me pidan que sea hincha de Junior. Es para aclarar todo porque la gente es con una criticadera y hablando cosas de uno. Yo hago mi trabajo correctamente. Si se dan las cosas o no, estoy tranquilo porque no le debo nada a nadie”, concluyó.