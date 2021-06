¿El adiós de Miguel Borja? 3 millones de dólares no le alcanzaron a Junior

Juan Pablo Pachón, representante de Miguel Borja, confirmó esa oferta que hizo Junior para mantener al goleador en sus filas. Fue rechazada y habría sido el último intento.

Tal como sucedió en el pasado mercado de fichajes, Junior intentó negociar nuevamente con Palmeiras por Miguel Borja. Antes lo consiguió. En su momento lo fichó y luego logró renovar su préstamo. En esta ocasión se dificultó más de la cuenta y por ende, según información del portal Habla Deportes en Barranquilla, desistirá de la opción de seguir contando con él.

▶: Luego de la derrota ante Millonarios, algunos jugadores de Junior se fueron de fiesta y playa

▶: Amaranto Perea, la explicación a la eliminación y una respuesta: ¿Sigue en Junior?

▶: ¡Escándalo y peleas en el final de Millonarios vs. Junior!

“Junior ofreció 3 millones de dólares por el 50% del pase del jugador, pero Palmeiras dijo que no. Desde entonces no he vuelto a hablar con Junior”, aseguró Pachón en entrevista reciente con el Gol Caracol. Lo que se ha sabido después es que el cuadro barranquillero no acercó más posibilidades y que tampoco lo hará. Consideran que la situación no se presta para competir con los demás que van por él.

Es que por Miguel Borja ya habría otras ofertas. No solamente Junior lo pretende. En este caso el atacante con presente en la Selección Colombia es buscado por Boca Juniors, principalmente. Es el otro equipo que más ha hecho por él. Su DT, Miguel Russo, hizo el pedido exclusivo de su llegada y en el club pretenden contar con él o con Róger Martínez.

También se ha mencionado algo de River Plate y en prensa turca relacionan al goleador con Besiktas JK. Eso es lo que se ha sabido en el ámbito público. En esta oportunidad la competencia para Junior en la intención de contar con Miguel Borja lo releva a lugares lejanos al primero. Por ende su despedida del equipo empieza a ser una realidad luego de año y medio.