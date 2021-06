De Gabriel Fuentes y sus opciones para ir a Europa

Junior de Barranquilla estaría cerca de desprenderse de un jugador clave en su esquema. ¿Destino Turquía? Es lo que dicen de Gabriel Fuentes.

El tema de siempre en tiempo de fichajes. Rumores que se esparcen y en tiempo de redes sociales se disfrazan de verdad. Les creen, cuando en realidad apenas es una cortina de humo denso, que tapa la realidad de las cosas.

Gabriel Fuentes, dicen en una entrevista que le hicieron al propio representante del jugador en Habla Deportes Radio, se encuentra en ese país, pero de vacaciones. Lo cual no es señal de algún nexo con club alguno, como se dice por allí. Las voces más precoces dicen que jugará en el Fenerbahce.

En esa entrevista no se negó que existe alguna intención de llevarse al jugador a territorio europeo. Lo de Turquía no siquiera se contempla por ahora. No hay diálogo, ni negociación en curso.

Fuentes puede salir del país a descansar. ¿A jugar? Con 24 años y el nivel de juego es difícil creer que dure más tiempo en el fútbol colombiano. Quizás se den novedades pronto. Lo de Turquía que tanto se comenta no tiene asidero aún.