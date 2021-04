Fabián Sambueza, exjugador de Santa Fe que ahora hace parte de la plantilla del Junior FC, enfrentó anoche, por segunda vez en el año, a su antiguo equipo.

El ‘chino’, como es apodado el argentino, se fue de Independiente Santa Fe siendo uno de lo jugadores referentes e importantes de Harold Rivera; sin embargo, aceptó la oferta del Junior y fue el gran fichaje de los de Barranquilla en el presente semestre, equipo con el que aún no ha tenido un buen desempeño.

+ Iván René Valenciano: “Santa Fe mereció ganar y perdió dos puntos”

+ Fabián Sambueza dio las claves para derrotar a Santa Fe en Liga y Copa Libertadores

Anoche fue una nueva oportunidad para ver a Fabián Sambueza contra su exequipo, en Copa Libertadores, pero no pudo mostrar el talento por el que se recuerda en el equipo cardenal.

Ante esto, los hinchas del Tiburón arremetieron en contra del argentino por redes sáciales. Lo mismo hicieron los de Santa Fe, quienes no vieron con buenos ojos la partida del ‘Chino’ a otro equipo colombiano “por más dinero”.

Críticas a Fabián Sambueza por parte de los hinchas de Junior

Sobre Fabián Sambueza: no me cabe en la cabeza cómo es que un buen jugador de repente ya no sabe jugar. Recuerdo a Paulo César Arango, figurón en América y cómo robó acá y otros más. El Sambueza que jugó ayer es menos que Jorge Izquierdo.

Fabián Sambueza no merece jugar los 90 minutos, mucho menos ser titular, no aporta nada y se le ve flojo en la cancha. Toda la responsabilidad del técnico. — Soy de Junior (@soydejunior_) April 23, 2021

Lo peor de los peores partidos de Fabián Sambueza es que no son malos o erráticos, sino que son intrascendentes e insípidos. Y eso es lo peor que se puede decir de un futbolista del Junior, que depende tanto de Teófilo Gutiérrez para enganchar y que en dos meses termina contrato. — Ricardo Pinilla Obregón (@RicardoPinilla4) April 23, 2021

Críticas a Fabián Sambueza por parte de los hinchas de Santa Fe

Por otro lado… Fabián Sambueza fue tremendo fantasma. Ni patadas le pudieron pegar. — Edward. (@EdwardCastroV) April 23, 2021