¿Continuará Luis Sandoval con Junior FC? La decisión de Amaranto Perea

Junior FC continúa conformando su plantilla para el segundo semestre de la temporada 2021, en el cual afrontará la Liga BetPlay II y la Copa Sudamericana. En ese proceso han surgido algunas dudas con jugadores como Luis Sandoval, al cual según el portal barranquillero El Heraldo, el entrenador Amaranto Perea no lo integrará al equipo competitivo. Por lo tanto, estarían buscándole algún equipo en el cual ubicarlo.

El cuadro Tiburón comenzará competencias este miércoles recibiendo a Libertad, de Paraguay por el compromiso de ida de los octavos de final del torneo continental. Allí, tendrá la oportunidad de estrenar algunos de sus nuevos refuerzos, como el lateral Walmer Pacheco, que llegó proveniente de La Equidad; el extremo Johan Bocanegra, el cual regresó del Atlético Huila; y los delanteros Juan Sebastián Herrera, del Deportivo Pasto; y Ferlys García, del Barranquilla FC.

Por su parte, los futbolistas Juan Carlos Muñoz y la reciente contratación, Cristian Martínez Borja, no alcanzarán a estar en dicho encuentro, debido a que no han recibido el transfer y no podrán ser inscritos.

+ Copa Sudamericana: Comunicado oficial del Junior sobre el ingreso de hinchas al estadio

De Sandoval se sabe que los aficionados del conjunto Rojiblanco pidieron su salida después de verlo de vacaciones con Daniel Moreno en la playa, justamente después de la eliminación de la semifinal ante Millonarios FC en la Liga BetPlay 2021-I.