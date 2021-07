Amaranto Perea y el resumen de la “noche dura e inexplicable” para Junior

Junior empezó el semestre con derrota en casa. ¡Le hicieron 4 goles en El Metropolitano! ¿Qué le pasó al equipo? Así lo resumió Luis Amaranto Perea en rueda de prensa.

“Es muy pronto para evaluar. De pronto entramos en impresiones. Cómo marcamos los goles fue muy bueno. Los goles de ellos lo habíamos trabajado mucho, sabíamos que eran peligrosos en transiciones. Es una noche dura e inexplicable”, fue lo que empezó diciendo el DT de Junior luego del 3-4 con el Club Libertad.

Todas las respuestas de Luis Amaranto Perea tras la derrota de Junior en Copa Sudamericana

-“Hay que analizar muy bien que está pasando, al equipo le cuesta mucho mantener el resultado cuando está ganando. Las jugadas donde nos hacen los goles las habíamos trabajado toda la semana”.

-“Al final hemos marcado tres goles, debemos corregir mucho en defensa. Marcamos de la forma en que lo trabajamos, estamos ahí. Podemos ganar en Paraguay perfectamente, pero pensamos que sacaremos el orgullo que tenemos”.

-“Hay que seguir trabajando. Es cierto que nos está costando cuando vamos ganando. No mantenemos el resultado, rápidamente perdemos la ventaja de forma fácil. Hoy los goles que recibimos lo trabajamos toda la semana. Después entra la desconfianza”.

-“Iniciamos con pie izquierdo. Hay que revisar para ver cómo corregimos. Esperemos darlo vuelta, no es fácil. Esto es de día a día. De los errores se tienen que aprender y dentro de ocho días otra vez nos veremos la cara ante el mismo rival. Necesitamos que los jugadores se llenen de confianza”.

-“Al final la responsabilidad siempre será mía, lo fácil ahora sería señalar a los jugadores pero no vamos a caer en eso (…). Estuvimos descoordinados en las líneas, llegando tarde a ciertos balones. Mala interpretación en situaciones donde el rival era fuerte. Lo que más tristeza da es que todos eran goles defendibles. Es difícil, pero si corregimos tenemos chance”.

-“Lo más importante ahora es tener tranquilidad, no volvernos locos. Es de comunicación muchas veces porque, insisto, los goles recibidos son perfectamente defendibles”.

-“Es demasiado castigo recibir cuatro goles. El primer tiempo fue bueno, dominamos y fluimos con el balón. El resultado es duro y exagerado, diría yo. Cuando haces cambios lo haces pensando en mejorar, a veces pasa y otras veces no. Queríamos refrescar a Marlon, es el primer partido, lo mismo con Cariaco. Más allá de los cambios, pasa por acciones de línea que hay que corregir”.

-“La sensación es de bronca, de rabia, de tristeza. No es fácil marcarle tres goles a Libertad, sentimos que más por cosas nuestras, valorando al rival, se nos escapa un partido donde pudo ser otro el resultado”.

-“Es muy pronto para hablar del tipo de partido de la vuelta. Hay que hablar con los muchachos. De pronto la sensación que te da ahora es distinto a lo que se ve en video. Hay que trabajar en mejorar lo bueno y corregir lo malo. Mañana es clave”.

-“Hay que mejorar en la comunicación. A veces los goles llegan por algunos desajustes en la línea y poco. Hay que ver los goles, porque parece que los errores son de la defensa. Es el primer juego, ahora hay que tener la cabeza fría”.

-“Un defensa no resuelve el problema. Los defensas que tenemos son buenos. Nos está costando mucho, sobre todo cuando marcamos un gol. No solo es la línea defensiva, es el bloque. No creo que un jugador venga a mejorar. Me toca ver las estrategias”.