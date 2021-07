Amaranto Perea y por qué falla tanto la defensa de Junior

Como defensor, Amaranto Perea fue de lo mejor que ha tenido la Selección Colombia en las últimas décadas. Nivel superlativo, que lo llevó a jugar en equipos de postín. Hizo fama. Aprendió bastante.

En su rol de entrenador, por esas cosas del fútbol, la defensa en su mayor azote. Lo es con este Junior de Barranquilla, cuyo arranque de semestre ha sido escabroso en su retaguardia. Entre Libertad y América, en menos de una semana, le hicieron 7 goles.

Cabe anotar también, en aras de una búsqueda por un cuestionamiento “más justo”, que a este Junior de Barranquilla lo castigan los errores de sus propios jugadores. El juego contra el América lo mantuvo en control, con algunas afugias, hasta la expulsión de Gabriel Fuentes. Su salida por un codazo dejó el camino expedito al revulsivo americano.

“Creo que la expulsión incide, no es lo mismo quedarse con un hombre menos. Podíamos contraatacar, teníamos más posibilidades, porque después Hinestroza va de lateral. Los dos primeros goles sabemos qué zonas ocupar, el esfuerzo nos quitó fuerzas al final”, dijo Amaranto. De esta forma justificó lo acaecido con la roja, hasta cierto punto.

Lo que vino después fue un señalamiento de una falla protuberante del equipo, más allá de la circunstancia adversa: “Yo estoy muy lejos de la acción, pero una jugada en específico no puede determinar el futuro del partido. No nos podemos quedar en esa situación, el rival estaba debajo en el marcador y no se vino abajo. Esa no puede ser una excusa, estamos grandes”.

El entrenador considera que los errores defensivos, los que tanto lo tienen en el ojo del huracán, de fallas a nivel individual. “Cuando hay situaciones repetitivas, porque hay que tomar mejores decisiones a la hora de defender, damos al rival muchas ventajas”.