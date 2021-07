Amaranto Perea: “Si nos han eliminado 7 veces, es porque nos clasificamos 7 veces”

El técnico del Junior de Barranquilla habló en la rueda de prensa tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana y dejó una polémica frase.

Amaranto Perea asumió la dirección técnica de Junior desde septiembre de 2020, justo después de que el equipo consiguiera ganar su último título, la Superliga ante América de Cali. Desde entonces, el club ha salido eliminado de 7 competencias diferentes bajo su mando y la prensa e hinchada empiezan a pedir resultados. Esto dijo el técnico tras caer en octavos de final de la Sudamericana ante Libertad.

Con una frase muy polémica, el estratega levantó la polémica en Barranquilla. “Al final nos han eliminado 7 veces, es porque clasificamos 7 veces. De pronto hay equipos que no han clasificado tantas veces como nosotros. Esto es fútbol, el FPC está pasando una racha negativa y hacemos todo lo posible para superarla“.

Sobre el resultado final y lo que se viene, dijo. “Indudablemente hemos concedido mucho en la ida, no era fácil remontar. El equipo estuvo bien, hemos hecho todo para dar vuelta, pero no pudo ser. Estamos obligados a pelear por todo, a ser protagonista en el plano local, clasificar a la Libertadores. No solo bajo mi dirección, es la obligación“.

Explicó sus decisiones durante el trámite del juego. “No creo que me demoré en romper la línea de 3. Hicimos todo, fallamos un penal, de pronto si cambiamos el sistema ganamos o perdemos. Sí tengo que felicitar por el partido bueno que hicieron, valiente, era difícil, pero nos quedamos a puertas de pasar“.