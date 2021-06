Amaranto Perea, la explicación a la eliminación y una respuesta: ¿Sigue en Junior?

Sin títulos ni finales terminó la competencia para Junior en el semestre bajo el mando de Luis Amaranto Perea. El DT del equipo explicó lo sucedido y habló de su futuro en rueda de prensa.

Junior cerró la Liga BetPlay jugando la semifinal y cayendo ante un Millonarios que jugó con 10 futbolistas durante 70 minutos por la expulsión de Bréinner Paz. Ni siquiera así el equipo que dirige Luis Amaranto Perea supo darle vuelta al marcador para avanzar. Terminó despidiéndose por un 4-3 global.

Respuestas de Luis Amaranto Perea en rueda de prensa:

-“Más que falta de intensidad fue falta de concentración. A los 5 minutos ya vamos perdiendo y hay que reajustar. Hoy tuvimos más miedo a la altura que a jugar. Este equipo no había estado tan impreciso. Hacía mucho que no perdía tanto la pelota sin oposición. Después un hombre menos y tampoco pudimos. Me parece que de los 4 tiempos, Millonarios jugó mejor 3 que nosotros y son justos finalistas”.

-“¿Fracaso? Cada uno interpreta la palabra fracaso como quiere. Yo no lo considero si hablamos desde el punto de vista de ser campeones, entonces el 99% de los entrenadores vamos a fracasar en nuestra carrera. Hay que analizar más allá del resultado. Hoy no jugamos bien y Millonarios fue mejor que nosotros, pero no solo el resultado puede ser el único análisis que se debe hacer. Hay que ser más profundo y hablar de otras cosas más allá que un simple fracaso. De todas formas, cada quien que lo tome como quiera. Pienso que pese a la eliminación este equipo hay hecho cosas muy buenas”.

-“Si hay alguno que tiene dudas de mi camino, es su problema. Creo que más claro y lo he manifestado durante el tiempo que llevo acá, no puede estar. Es un mazaso para nosotros. Son de esas eliminaciones que no nos ayudan a avanzar. Hay que tener resiliencia y pensar que el futuro puede ser mejor”.

-“¿Qué he pensado sobre su continuidad en el equipo? Es la pregunta más frecuente, por favor. No hablamos de Millonarios sino de fracasos y fracasos. Qué fácil. Sigo insistiendo que todo es positivo pese a que este es un equipo que si fracasa muchas veces es porque muchas veces está en fases finales. Podemos ver el vaso medio lleno hacia abajo o hacia arriba. Miraremos a ver. Al final, hoy ya terminamos la competencia, esta semana será importante para mirar a ver qué pasa. No hay que desesperarse”.

