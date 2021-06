¿Adiós, Junior? Lo último sobre Miguel Borja

Van pasando los días del mercado de fichajes y no hay novedades entre Junior y Miguel Borja. Lo más reciente lo publicó Habla Deportes este lunes y tiene que ver con la posible salida del goleador del equipo.

“Se aleja la posibilidad de que Borja continúe en Junior”, se titula el artículo en mención. Y en el desarrollo de la información se explica que “la continuidad de Miguel Ángel Borja en este momento está lejos de darse. La directiva del Tiburón no ha tenido contactos con el entorno del cordobés para negociar con Palmeiras el 50% del pase”.

▶: ¡La propuesta de Junior para que Carlos Bacca regrese!

▶: El día en que Álex Mejía explicó por qué no es hincha de Junior

▶: Junior de Barranquilla está interesado en Cristian Martínez Borja

Esa era la intención y hace una semana incluso se habló de una importante oferta que se haría para lograr la contratación. Todavía no existió. ¿Y existirá? Por ahora hay dudas. El equipo se ha movido en la idea del regreso de Carlos Bacca tras su paso por Villarreal y ya tiene casi lista la contratación de Juan Sebastián Herrera.

En el caso de Miguel Borja sorprende que no se den novedades, ya que la cláusula que tiene Junior debe ejecutarla antes del 30 de junio. A un par de días de esa fecha, no hay noticias sobre si lo hará o no. El futbolista mientras tanto está en Brasil disputando la Copa América con la Selección Colombia (le hizo un gol a Perú).

Sobre él ha surgido interés de Boca Juniors, principalmente. En ese tema tampoco se avanzó. Palmeiras espera. El jugador en competencia es una muy importante posibilidad para seguir cotizándose. Y Junior, entre tanto, mantiene una posibilidad con él que está por expirar.

Miguel Borja vs Peru • Gol, Dribles & Jogadas • Copa América 2021 HD (iPalmeirense101)