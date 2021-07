¿Cómo se jugarán las semifinales del fútbol femenino?

El fútbol femenino de los Juegos Olímpicos viene de unos reñidos cuartos de final, ya que en tres de las series fueron necesarios los tiempos extra y en dos de estas se fueron hasta el punto blanco para lanzamientos de penal.

El único combinado femenino que avanzó a semifinales sin exigirse más allá de los 90 minutos fue Suecia, de los grandes candidatos en la pugna por el oro olímpico. Venció 3 – 1 al local japón y en semifinales se cruzará con Australia, que a su vez despachó en cuartos a Gran Bretaña con un marcador final de 4 – 3, definido en tiempos extra.

La otra serie de las semifinales será entre viejos conocidos, que además comparten el hecho de haberse clasificado a esta instancia en los penaltis. Por un lado, Canadá, que eliminó nada menos que a Brasil por 4 – 3 en la tanda desde los 12 pasos. Durante el tiempo regular y periodos extra fue imposible alterar el 0 – 0.

Las canadienses medirán fuerzas contra la gran favorita Estados Unidos, que pasó serios problemas en su compromiso de cuartos frente a Países Bajos. Luego de un empate 2 – 2 por la vía de penaltis timbraron el tiquete a la serie de los 4 mejores.

Programación semis y final en el fútbol olímpico femenino

Los partidos por las semifinales se encuentran agendados para este lunes 2 de agosto a las 3:00 a.m. y 6:00 a.m., de Colombia. En el primer turno van Estados Unidos vs. Canadá y luego seguirá Australia vs. Suecia.

El partido por la medalla de bronce en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos 2020 se disputará el jueves 5 de agosto a partir de las 3:00 a.m., mientras que el partido por la medalla de oro va el 5 de agosto (en Colombia) desde las 9:00 p.m.