Así serán las semifinales del fútbol olímpico masculino

El fútbol olímpico, en la categoría masculina, ya tiene definidos sus semifinalistas. Brasil cumple con el favoritismo, México confirma su fortaleza en este tipo de categorías. El local Japón, que no desentona y cuidado con el proceso español.

Partidazos para las semifinales del fútbol olímpico, categoría masculina. La Selección de Brasil logró el tiquete a esta ronda, luego de vencer en los cuartos de final al representativo de Egipto por 1 – 0, gol conseguido por parte de Matheus Cunha. Sin ser un derroche autoritario de talento, este plantel, desde los resultados, se encuentra a un paso de ir por el metal dorado.

La Selección de México será el rival de Brasil. A los seleccionados juveniles del país Azteca siempre hay que mirarlos con cuidado y bastante expectativa. Por tradición deslumbran y salen airosos en los momentos más complejos. Venció en cuartos de final al representativo de Corea del Sur por un marcador tenístico de 6 – 3.

En el otro lado del cuadro de competencia, España avanzó en el tiempo extra, goleando 5 – 2 a Costa de Marfil y su rival en semifinales, Japón, accedió a la ronda de los cuatro mejores con triunfo en la tanda de penaltis sobre Nueva Zelanda. Durante el tiempo regular el encuentro quedó 0 – 0.

Las semifinales del fútbol masculino se encuentran programadas para disputarse el 3 de agosto, a las 3:00 a.m. y 6:00 a.m., horarios de Colombia. El juego por la medalla de bronce es el viernes 6 de agosto, a las 6:00 a.m. de nuestro país, mientras que la final por el oro quedó para el sábado 7, desde las 6:30 a.m. en el Estadio Internacional de Yokohama.