En conversación con los medios de comunicación del Everton FC, Yerry Mina elogió a James Rodríguez y celebró la posibilidad de compartir equipo con él.

El zaguero es otro de los beneficiados con la llegada del cucuteño al conjunto de la ciudad de Liverpool, puesto que además de tener las ventajas competitivas que le ha inyectado el volante al plantel, tienen una camaradería constante.

La temporada actual ha sido mucho mejor para el nacido en Guachené, puesto que ya ajusta 450 minutos disputados y un gol, precisamente producto de una asistencia del 10 de la Selección Colombia.

“Cuando le doy los pases, nos hablamos con miradas. Venimos de Colombia, sabemos pequeños truquitos con los ojos, entonces es algo más que uno gana”, agregó.

El central se expresó sobre su compañero en una entrevista que publicaron los Toffees en su página web oficial. “Voy a orarle mucho a Dios para que pueda estar en el próximo partido y para que pueda disfrutar, que eso es lo que estamos tratando de hacer cada uno de los jugadores, que es lo más lindo del mundo”, concluyó.

🇨🇴 | “It is a great joy to be able to play alongside James, he is like my brother.

“He is not just a good person who keeps me focused, he is somebody who can professionally help me.

“He brings something to my life. It is great sharing every day with him." #EFC 🔵

