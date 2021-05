¡Vuelve y juega! James Rodríguez, ni en el banco de suplentes de Everton, ¿nueva lesión?

James Rodríguez regresó con Everton este fin de semana luego de ausentarse por dos fechas por una lesión. No fue su mejor regreso y su equipo volvió a perder.

Ahora tendrán que sumar los seis puntos en los dos partidos que le restan para soñar con la Europa League, uno de los objetivos trazados del Everton de Carlo Ancelotti que tiene 56 puntos y está ubicado en la novena casilla.

+ ¿Cuándo juega James Rodríguez con Everton por la Premier League de Inglaterra?

+ James Rodríguez y una visita para olvidar el mal momento que vive en Everton

+ ¡Habría público para la Copa América solo en Barranquilla!

Hoy enfrentará a Wolverhampton por la fecha 37 de la Premier League, donde no contará, nuevamente, con James Rodríguez, ¿nueva lesión? No se sabe, lo único cierto es que no estará ni el banco de suplentes.

La buena noticia de este partido tiene que ver con el regreso de Yerry Mina a la formación titular tras recuperarse de un problema en su aductor. Hoy volverá a ser de la partida y así llegar con un poco de ritmo a la Selección Colombia, donde fue convocado para los partidos de Eliminatorias.

Formación titular de Everton FC