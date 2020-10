¡Vicky Dávila atacó a Zidane y defendió a James!

Vicky Dávila, periodista especializada en política, esta vez opinó de fútbol, atacó a Zidane y elogió a James Rodríguez.

Muchos aficionados en Colombia sienten que hubo una injusticia en el trato que Zinedine Zidane le dio a James Rodríguez, mientras el volante estuvo en el Real Madrid. La última temporada prácticamente quedó relegado de todo. Un triste final del jugador en un club que a juicio de Dávila no aprovechó el talento del futbolista por culpa de Zinedine Zidane.

“A mí no me vengan con cuentos. Por fortuna soy hincha y no comentarista deportiva, así que les pido licencia para decirles que estoy convencida de que Zidane no quería a James”, escribió Dávila, dejando claro de una vez su intención de ser más una hincha, que una periodista deportiva, licencia que nunca tomó en su escrito que aparece publicado en la Revista Semana.

Luego de ver lo que ha sido el desempeño de James Rodríguez en el Everton, donde ha tenido un arranque de temporada fulgurante, el jugador llegó a Selección Colombia, como uno de los más destacados en la victoria sobre Venezuela. Ese momento de euforia fue aprovechado por Dávila, generando comentarios con los cuales más de un seguidor se identifica.

Hay muchos hinchas que piensan como Vicky en cuanto a James Rodríguez y el Real Madrid. “El problema no era James. El problema era Zinedine Zidane. Un técnico testarudo que lo cogió entre ojos”, escribió la periodista.

Pero eso no es todo. Los cuestionamientos a Zidane siguieron: “Hace tiempo que James estaba en serios problemas. Su futuro era incierto. Mientras su pase perdía aceleradamente valor, su destino estaba en manos del francés que parecía más su peor enemigo que su técnico”.

Dávila considera que el técnico francés “despreció”, “maltrató” y “aisló” a Rodríguez, cuando lo tuvo bajo su orientación en el Real Madrid. También se refirió a esta situación con calificativos muy fuertes como este: “Realmente quiso acabarlo”.

Esta situación es 100% opuesta a lo que pasa con James cuando tiene a un entrenador como Carlo Ancelotti: “lo sacó del infierno de Zidane para darle gloria en el Everton”. Dávila es defensora de James en ese sentido y por ello, desde su manera de analizar esta situación, siente que el jugador en su momento pidió no ser convocado para no tener que vivir esa situación de estar aislado en la tribuna, viendo jugar a su equipo como cualquier hincha.