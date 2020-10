Trabajó con Ancelotti y contó por qué su idilio con James Rodríguez

Paul Clement ha sido dupla de Carlo Ancelotti durante años. Lo acompañó en su cuerpo técnico en el Chelsea, Real Madrid, PSG y Bayern Múnich. Ahora que inicia su proceso como DT se refirió al italiano y aprovechó para hablar del buen momento de James Rodríguez.

El inglés concedió una entrevista para el medio The Times en el que comparó la actualidad que vive el Everton con lo que lograron juntos hace años con el cuadro parisino y a los referentes de la época con el volante colombiano. “Fue como cuando fichó por el PSG. Un entrenador como Ancelotti hace que figuras como Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic o Thiago Motta lleguen al club solo por el perfil de su DT. De esta manera, estoy seguro de que el fichaje de James Rodríguez no se habría hecho si Carlo no estuviese ahí”, expresó.

Los Toffees lideran ampliamente la Premier League con 13 puntos y mantienen un invicto, pues no conocen derrota aún en el torneo. Eso, gracias a la conformación de un plantel equilibrado que tiene como figura al 10 de la Selección Colombia.

“Es lo que un buen entrenador hace. Cuando tienes a alguien del tamaño de Carlo, los jugadores entregan y sacan ese 10 o 15% extra que se necesita para conseguir estar en lo más alto y que incluso algunos futbolistas no saben que tienen”, agregó Clement.

El conjunto de la ciudad de Liverpool ha despertado la admiración del mundo futbolístico. El nombre de James Rodríguez sigue resonando con cada paso que da hacia la recuperación de su carrera, que pasó por un bache en el año anterior. ¿Esos esfuerzos se convertirán en títulos?

James Rodríguez y sus números en Everton

Todo ha mejorado en la carrera de James con Carlo Ancelotti en Everton. Allí fue titular desde el primer día. A las presencias en Premier League hay que sumarle 90 minutos que disputó en la Carabao Cup ante West Ham United. Un compromiso más como titular para James Rodríguez que en total, en la temporada, tiene 512 minutos de acción, 3 goles y 4 asistencias.

