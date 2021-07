Rafa Benítez y un amague cuando le preguntaron por James Rodríguez. No habla del colombiano

Este miércoles, Rafa Benítez, quien recién asumió el banquillo del Everton FC, atendió a los medios de comunicación como parte de la preparación que adelanta el club con miras a la nueva temporada. Allí, los periodistas británicos le indagaron al entrenador español sobre la presencia de James Rodríguez, pregunta que prefirió evadir y darle la vuelta.

“Estoy seguro de que tus amigos te preguntarán por los jugadores, pero creo que es mejor hablar del equipo que de los individuos. Todos tienen que entrenarse, hacer su trabajo y seguiremos buscando las mejores alternativas para el equipo. Pero por respeto no hablaré de individualidades, no es justo para los jugadores”, indicó el estratega.

De otro lado, habló de su llegada a Liverpool. “Tengo una gran conexión con la ciudad, apoyo a muchas organizaciones benéficas y tengo amigos en ambos lados. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí, y espero hacerlo bien”, dijo.

+ Reinaldo Rueda le abrió la puerta de la Selección a James Rodríguez y otros jugadores

Sin embargo, los hinchas no estaban muy contentos con su firma, por lo que pusieron pancartas en su contra. “Me convencí cuando decidí decir que sí, o incluso me decidí a empezar a hablar. No es algo que me dé miedo, es todo lo contrario. Quiero ganar, quiero hacerlo bien. Eso es ser competitivo para mí, ser ambicioso”, agregó.