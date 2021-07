Rafa Benítez a James Rodríguez, según El Chiringuito: “No cuento contigo”

A manera de información exclusiva, en la edición de El Chiringuito de este 29 de julio se habló de James Rodríguez, Rafa Benítez y la reunión que tuvieron desde el primer día en que se encontraron en Everton.

Quien contó todos los detalles de lo que dice saber del tema fue el periodista Edu Aguirre. En el espacio que tuvo durante el programa estuvo narrando lo que sería una situación definida entre el futbolista de la Selección Colombia y el DT español que arribó a Everton en reemplazo de Carlo Ancelotti.

“Primer día de la pretemporada de Everton. Rafa Benítez tiene una reunión con James Rodríguez en la que le dice: no cuento contigo, conmigo no vas a jugar’”, fue lo primero que contó Aguirre respecto al presente del futbolista que, aun así, está cumpliendo con la pretemporada del club. Acaba de tener acción en los dos partidos de la Florida Cup. Jugó 45 minutos ante Millonarios (titular) y la misma cantidad frente a Pumas UNAM (suplente).

Edu Aguirre agregó: “James está buscando una salida del Everton. Le encantaría quedarse, le gusta la Premier League, pero si no va a jugar, necesita buscar una salida. Él quiere jugar, tiene 30 años, se siente joven, tiene ganas. Es verdad que está un poco decepcionado tanto con el club inglés como con Rafa Benítez. Siente que no se le está tratando bien. Siente que él ha dado todo por el club y que se han filtrado mensajes interesados para, por decirlo de alguna manera, que tire la toalla”.

Finalmente el comunicador español cerró el tema diciendo: “A James Rodríguez le queda un año de contrato. Lo acaba en 2022 y tiene la sensación que se le está echando encima a la gente filtrando noticias que no son realidad para que se vaya de Everton. Ahora veremos lo que pasa. Es verdad que tiene un salario alto, pero hay fórmulas”.