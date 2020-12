¿Quién es y qué hizo el exfutbolista inglés que criticó a James Rodríguez?

Gabriel Agbonlahor. Él fue quien habló recientemente de James Rodríguez y sus palabras tomaron alta relevancia. Se reprodujeron en diversos medios de comunicación. La crítica es fuerte y viene de un hombre que disputó 13 temporadas en la Premier League.

Es un referente de Aston Villa. Es canterano del club en el que compartió con Juan Pablo Ángel en la campaña 2006-07 y con el que se retiró en 2018. A partir de ahí ha tomado relevancia en medios de comunicación. Ahora habló para Talksport. Lo hizo sobre Everton y se enfocó en una fuerte crítica a James Rodríguez.

“No está consiguiendo la relación con el balón que tuvo en los primeros partidos. Creo que lo han descubierto un poco (…) Realmente no está ofreciendo al equipo tanto como debería, y si el Everton tuviera algunos jugadores de calidad más en el banco, estoy seguro de que James Rodríguez no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro juegos”.

Tales palabras vienen de un futbolista que desarrolló toda su carrera en Inglaterra. Gabriel Agbonlahor jugó entre 2005 y 2018. Vistió las camisetas de Aston Villa, Watford y Sheffield Wednesday. Disputó más de 350 partidos e hizo 75 goles. Además fue hombre de Selección de Inglaterra con la que solamente disputó 3 compromisos.

Agbonlahor no está en la lista de históricos de Aston Villa en ningún ítem. Tampoco estuvo en Copas del Mundo y respecto a títulos, no hay nada en su palmarés. Lo más destacado fueron las finales de Copa FA y League Cup que disputó en 2014-15 y 2009-10 respectivamente. Solo una vez fue nombrado como Jugador del Mes en la Premier League (Noviembre de 2007).

Él es quien ahora desde los medios de comunicación alza la voz y critica con dureza. Esta vez lo hizo con James Rodríguez: “Su lenguaje corporal muestra falta de trabajo. Pone sus manos en su cintura o se queda quieto cuando no se la pasan y en tiempos donde todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe. Todos estaban entusiasmados por como arrancó la temporada y poco a poco se ha ido cayendo”.

Lo mejor en la carrera de Gabriel Agbonlahor

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21