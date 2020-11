¿Qué dijo la prensa inglesa de James Rodríguez tras derrota del Everton?

Fotografía: GETTY + OneFootball

Tras la derrota por 1-3 del Everton FC en la Premier League ante Manchester United, la prensa inglesa puntuó a James Rodríguez con una de las cifras más bajas. Recordemos que él había regresado a competencia luego de superar una molestia física.

“Otro que quizás no estaba tan en forma para este juego como debería haber estado después de su ausencia por lesión la semana pasada. El colombiano, por lo general influyente, estuvo en la periferia durante gran parte de este juego. James estaba de regreso en la alineación inicial, pero su influencia fue dominada por los visitantes y sin ese contrapeso en el flanco opuesto (la ausencia de Richarlison), se volvió demasiado fácil para Manchester United mantener a los Blues a distancia”, expuso el medio Liverpool Echo.

James Rodríguez estuvo 79 minutos en cancha y esta vez no rindió como en el inicio de la temporada, en la que había lucido con pases, liderazgo y goles. Por eso su calificación fue de 5 puntos sobre 10. Sin embargo, el entrenador Carlo Ancelotti salió un poco en su defensa, justificando su presentación.

“No entrenó mucho está semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaba cansando, no fue por un problema físico”, explicó el DT.

James Rodríguez y lo que viene para Everton en la Premier League

Everton FC tendrá una nueva jornada en el torneo, el próximo sábado 21 de noviembre cuando visite al Fulham FC. Esto será después de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en las que James Rodríguez estará convocado con la Selección Colombia.

El rival de turno ocupa la casilla 17 a esta altura de la temporada. Queda un buen tiempo para el juego y para que James Rodríguez, seguramente, adquiera ritmo de competencia jugando con la Tricolor ante Uruguay y Ecuador. Al regreso a Inglaterra tendrá tal duelo.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21