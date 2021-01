¿¡Por qué amenazan de muerte al familiar de James Rodríguez!?

Públicamente ya hizo la denuncia. En una entrevista en Blu Radio, el padrastro de James Rodríguez contó la situación que está viviendo debido al caso judicial adelantado por la compra de la ficha de Real Sincelejo.

En el anhelo que tiene de seguir una carrera como directivo de fútbol, Juan Carlos Restrepo adquirió la ficha del Real Sincelejo. Tras varios líos con el tema que han sido llevados a la justicia, en diciembre pasado el Consejo Superior de la Judicatura falló a su favor. Así que el Ministerio del Deporte le devolvió el reconocimiento deportivo al club sincelejano.

+ ¡El porqué James Rodríguez llegó gratis a Everton!

+ Ancelotti revela “la única razón” por la que Everton fichó a James Rodríguez

+ El mensaje de texto para James Rodríguez del que hablan en Everton

A partir de tal decisión empezaron las amenazas de muerte. Él busca tramitar ante la justicia el ingreso del Real Sincelejo a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano y hay personas que intentan amilanarlo para que no lo haga. Eso fue lo que denunció públicamente en entrevista en Blu Radio.

“Desde hace un tiempo he venido recibiendo en mi casa flores y sufragios. Y me mandan a decir que deje el tema de Sincelejo quieto (…). Todo eso no me asusta. Yo sigo adelante hasta las últimas consecuencias (…). Uno espera que en Dimayor sean racionales y que el Ministerio del Deporte les abra los ojos y les diga que tiene un problema fácil de solucionar”.

Respuesta del padrastro de James Rodríguez a las amenazas

“Todo eso no me asusta, yo sigo adelante hasta las últimas consecuencias”, dijo el hombre que se mantiene firme y decidido en lograr la llegada de Real Sincelejo al Torneo BetPlay. Viene una semana clave para tal decisión que debe hablarse en la asamblea de la Dimayor. El lío, básicamente, está entre este equipo suyo y Atlético FC.

Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez desde que el futbolista de la Selección Colombia tenía 3 años, es un empresario tolimense y una persona clave en la vida del hoy hombre de Everton FC. “Tuve suerte y fortuna de estar con él. Siempre ha estado allí y siempre me apoyó. Fue el que me apoyó para que jugara al fútbol. Me puso en una escuela. Vio que tenía talento y condiciones para jugar. Lo considerado mi padre”, afirmó en ‘El Larquero’, de la Cadena SER, en 2014.

Todo lo que dijo el padrastro de James Rodríguez en Blu Radio