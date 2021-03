Otra vez sin James Rodríguez: formación titular de Everton vs. West Bromwich

Everton enfrentará, como visitante, esta tarde a West Bromwich Albion por la fecha 29 de la Premier League en el estadio The Hawthorns.

Everton tendrá este jueves un nuevo reto para seguir peleando por la calificación a torneos continentales para la próxima temporada. La gran duda del encuentro era la presencia o no del colombiano James Rodíguez, quien ni siquiera fue convocado en el partido anterior en la victoria de su equipo 1-0 ante el Southampton.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

Carlo makes 2️⃣ changes to face the Baggies.

COYB! 👊 #WBAEVE pic.twitter.com/8N35uAMwzJ

— Everton (@Everton) March 4, 2021