¡Otro gol de Cavani a un equipo en el que está James Rodríguez!

Es el cuarto desde aquella vez en la que James Rodríguez, jugando en la Copa del Mundo, le marcó doblete a Uruguay con Édinson Cavani en cancha. A partir de ahí el que ha marcado en los duelos entre equipos con ellos ha sido el uruguayo.

Situación reiterada que se dio 3 veces en los recientes 3 meses. Había iniciado en la campaña 2017-18 en un duelo de Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Cuando se enfrentaron en el Parc des Princes en Paris, el cuadro local ganó 3-0 y Édinson Cavani aportó uno de los goles. James Rodríguez esa vez jugó 45 minutos. Fue el último partido de Carlo Ancelotti como DT del cuadro alemán.

Los demás tantos son recientes. Hubo uno en la primera parte de la actual Premier League. El 7 de noviembre de 2020, jugando en Goodison Park, ganó Manchester United por 1-3. Édinson Cavani cerró el marcador con gol al 90+5. A esa altura del compromiso ya James Rodríguez había salido (jugó 80 minutos).

Pocos días después el duelo entre ellos se repitió en la Eliminatoria jugando en Barranquilla. Partido entre la Selección Colombia y Uruguay. Nuevamente ellos dos fueron titulares. Y esta vez fue Édinson Cavani el que abrió el marcador a los 5 minutos con asistencia de Nahitan Nández. El marcador fue 0-3 a favor de Uruguay. James Rodríguez jugó los 90 minutos.

Ahora, el 6 de febrero de 2020, otra vez hay un partido en que los encuentra a los dos de arranque. En Old Trafford, por la Premier League, Manchester United y Everton protagonizaron un duelo en el que el 1-0 parcial fue anotado por Édinson Cavani una vez más.

