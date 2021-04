No dejan tranquilo a James por su pasado en el Real Madrid

Vuelve y juega… Cuando pasa algo cuestionable en el Real Madrid, especialmente con un jugador al que no le está yendo bien, recuerdan a James Rodríguez. Una especie de comodín en este tipo de discusiones, por lo general orquestadas por algunos medios, enquistados en darle un manejo sensacionalista a la situación coyuntural del volante colombiano mientras estuvo vestido de blanco.

En esta ocasión el recuerdo se utilizó como punto de referencia acerca del momento actual que vive un jugador como Eden Hazard, quien no ha podido amalgamar una buena temporada en el Real Madrid, al punto que es suplente.

Tratando de encontrar alguna explicación razonable al momento actual del jugador belga, un exagente suyo, John Bico (representó a Eden hasta el 2013), dice que todo parte del estilo de juego desarrollado en el Real Madrid, el cual se fundamenta en un fuerte despliegue físico. Por eso, entre otras cosas, le ha costado a jugadores de alto nivel técnico, pero no tan fuertes en este ítem de intensidad y otro tipo de cualidades con las cuales se matiza el juego del equipo Merengue.

Uno de esos futbolistas fue James Rodríguez. Bico lo recordó para corroborar que es la misma situación de Hazard.

“La gente no se da cuenta y se olvida de la dimensión atlética de este equipo. Tiene un juego con mucha exigencia física en cuanto a ritmo e intensidad, porque el nivel técnico del equipo se acerca al 10/10. Grandes talentos como James no se han adaptado”.

Por esta razón no cree que haya sido correcto que Hazard fuese al Real Madrid. No era el club que le convenía por su talento. Debió fichar, por ejemplo, por el FC Barcelona. “Es al Barça donde debería haber ido, donde el balón corre más que los jugadores, a diferencia del Madrid, donde el proyecto no va acorde a su fisionomía”.