James Rodríguez lleva semanas protagonizando los diarios deportivos. Por un lado, en Colombia fue polémica por su desacuerdo expresado tras la exclusión de la convocatoria con la Selección para afrontar la Copa América 2021. Y ahora, en los portales europeos se habla de él por la salida del entrenador Carlo Ancelotti del Everton FC y su firma con el Real Madrid. Se plantea un posible retorno del volante al Merengue y en España ya es tema de conversación en los magazines más populares.

Uno de los programas más vistos y que está siempre al tanto del club madrileño es El Chiringuito. Allí el periodista Diego Plaza Casals tumbó un poco la teoría que muchos han asegurado. “No creo que se vaya a dar el regreso de James Rodríguez al Real Madrid. Lo del colombiano es lo mismo que cuando se habló de Kalidou Koulibaly para el Real Madrid, que porque a Carlo Ancelotti le encantaba desde que estuvieron en el Nápoles, pero Koulibaly tiene contrato con el equipo italiano, ya tiene 30 años y se ha perdido varios partidos por lesión en la temporada”, aseveró.

Sin embargo, la relación entre el cucuteño y el DT es bastante estrecha, pues ya este último lo llevó al Bayern Múnich, a los Toffees y en la primera etapa que tuvo en el cuadro de la Realeza lo dirigió también. Por eso, la posibilidad no es que sea muy lejana.

No obstante, el mismo futbolista negó un poco la hipótesis. “No sé. Creo que no volveré al Real Madrid, pero estamos viendo. Si me quedo otro año más en el Everton, estamos bien ahí”, dijo cuando realizó un Instagram Live con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, hace unos días.

Mientras tanto, James continúa disfrutando de sus vacaciones y en el conjunto inglés esperan que vuelva en las mejores condiciones después de una temporada colmada de lesiones.