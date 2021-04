Michael Essien: “Ha sido fantástico que James haya fichado por el Everton”

El exvolante ghanés habló sobre el fichaje de James Rodríguez por este club y se refirió a los técnicos que tuvo por su paso en la Premier League.

Michael Essien es uno de los jugadores más respetados de la época reciente del fútbol africano, pues el volante que tuvo paso por el Real Madrid también tiene en su historial una cantidad importante de partidos en la Premier League. 208 juegos bajo el mando de los técnicos Carlo Ancelotti y José Mourinho lo convierten en una voz autorizada.

+ La oferta que llegará a las manos de James Rodríguez para seguir su carrera

+ ‘Chicho’ Arango quiere ir a la Copa América con la Selección Colombia

El ghanés, quien se retiró del fútbol profesional en 2020, habló sobre la llegada de James Rodríguez al fútbol inglés, destacando que fue un buen movimiento en su carrera. “No me sorprendió que James aceptara ir al Everton porque, como pueden ver, ha sido fantástico para el equipo y para el club“, dijo inicialmente.

Luego, destacó el trabajo de Ancelotti y dio la razón a James de volver a trabajar con él. “Si has trabajado con Carlo [Ancelotti] antes, donde sea que vaya y te llame, no puedes decir que no, porque conoces el tipo de entrenador y el tipo de persona que es“.

Por último, se refirió a su ex entrenador José Mourinho, quien recientemente fue destituido del Tottenham Hotspur. “Mourinho es igual que Ancelotti, los dos estarían en el campo de entrenamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana. No pararían de indicarnos qué hacer, como tener nuestras posiciones corporales y cosas así. Tienen en común, además, de que ambos tienen una forma de hablarte, de indicarte cosas en el campo, todo lo que quieres hacer es jugar para ellos“.