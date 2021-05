Medios ingleses: “James no puede correr. Juega bien, pero no defenderá”

Everton FC perdió por 0-1 ante el Sheffield United con James Rodríguez en el campo. Es por eso que los comentarios de los medios de comunicación no fueron para nada buenos para el equipo, ni para el colombiano que regresó de su lesión con un bajo nivel.

El 10 de la Selección Colombia fue baja sensible de los Toffees durante tres partidos y su reaparición en el plantel tenía expectativas que no se cumplieron, puesto que no mostró lo esperado y el elenco cayó. Así que el comentarista de televisión inglés Richard Keys, se despachó contra el volante.

“Él no puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega bien, pero no defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores que corren son los que están alrededor y fuera de él”, expresó el periodista.

+ Con James Rodríguez, Everton perdió ante el colero y ya descendido Sheffield United

Adicionalmente, cuestionó una supuesta acción del entrenador italiano para cuidar al cucuteño pensando en su participación con la Tricolor. “No podía creerlo cuando escuché decir que Ancelotti había ‘querido darle descanso por el resto de la temporada’ para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia en la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?”, apuntó.