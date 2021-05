Medios ingleses: “Ancelotti sabe cuándo presionar a James y cuándo no”

Y es que según el medio, el técnico italiano la tenía clara que para dicho juego no era necesario arriesgar. “Ancelotti conoce a Rodríguez mejor que nadie en el club, sabe cuándo presionarlo y cuándo no. Así decidió que este no era el escenario adecuado para él. Lo mejor que estuviera descansado para asegurarse que estará en forma para el domingo contra Manchester City”, explicaron.

+ Así fue el regreso de Yerry Mina con el Everton después de su lesión

Ahora queda esperar si realmente el jugador cucuteño alcanza a llegar al encuentro frente a los Sky Blues, que será el domingo a las 10:00 a.m. (hora colombiana).