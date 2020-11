LaLiga: “James Rodríguez, uno de esos jugadores que todo el mundo ama ver”

A través de sus canales oficiales en inglés, LaLiga en España recordó a James Rodríguez con sus mejores momentos en Real Madrid. Publicó un video de más de 3 minutos con muchas de esas acciones.

A través de su etiqueta #LaLigaHistory, LaLiga recordó el paso del futbolista de la Selección Colombia por el certamen de la Primera División en España. Fueron un par de ciclos los que tuvo con Real Madrid entre 2014 y 2017, y 2019 y 2020. Tiene un par de títulos. Hizo parte de los equipos campeones en 2016-17 y 2019-20.

En total James Rodríguez disputó 85 partidos en LaLiga. Marcó 29 goles, varios de ellos de una altísima factura, que ahora fueron destacados en las redes sociales del evento. En su versión en inglés, el mensaje fue claro: “uno de esos jugadores que a todo el mundo ama ver”, con emoji de amor y otro de crispetas.

Así que más allá de que James Rodríguez ya no hace parte de la competencia en España porque pasó a engrosar las filas de Everton FC en la Premier League, su recuerdo es imborrable. Dejó más de una acción que no pasa inadvertida entre los aficionados. Hay goles y acciones que lo destacan sobre el resto y eso no se olvida.

James Rodríguez en las Eliminatorias con la Selección Colombia

Ya disputó 20 partidos e hizo 9 goles. Marcó 3 en el camino a Brasil 2014 (a Ecuador, Chile y Perú); e hizo 6 rumbo a Rusia 2018 (Chile, Bolivia -2-, Venezuela, Ecuador y Perú). Es uno de los colombianos que más anotó en el certamen. Va por más.

Rumbo a Qatar 2022 ya jugó 74 minutos frente a Venezuela y 90 contra Chile en Santiago. En esos compromisos no marcó ni asistió. Está pendiente en ese par de ítems de cara a una nueva Copa del Mundo. Puede empezar a hacerlo frente a Uruguay o Ecuador. Esa es la idea y para eso llega con ilusión.

