¡La trascendencia que tomó el partido en el que regresaría James Rodríguez!

La idea del DT de Everton es que James Rodríguez pueda jugar el sábado ante Manchester United, equipo que está en crisis de resultados. ¡Ole Gunnar Solskjaer se jugaría su continuidad!

Los Red Devils llegan al juego ante los Toffees tras sufrir un par de derrotas en 4 días. Cayó ante Arsenal en condición de local por la Premier League (0-1) y también en la visita a Istanbul Başakşehir por la Champions (2-1). Esos resultados pusieron en duda la continuidad del entrenador.

En la prensa inglesa empezó a hablarse del juego ante Everton como definitivo para Ole Gunnar Solskjaer. Es más. ¡Se dice que ya están en contacto con Mauricio Pochettino! El DT noruego estaría jugándose el puesto en el compromiso que cuenta con James Rodríguez. Se dice que si su equipo no logra el triunfo él saldría del puesto para que llegue el argentino con pasado exitoso en Tottenham Hotspur.

Dicho escenario se presenta en un momento en el que Everton también está urgido de resultados. Sufrió derrotas en sus recientes juegos. Cayó por 2-0 con Southampton y 2-1 con Newcastle United. Pasó de ser el líder de la Premier League a ocupar el cuarto puesto. Busca la recuperación y para eso DT Carlo Ancelotti piensa en el regreso de James Rodríguez, quien no jugó el partido reciente por una dolencia en los testículos.

Ole Gunnar Solskjaer under "severe pressure" as he faces "biggest game of career"https://t.co/s2S132NW3C

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 5, 2020