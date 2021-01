La reacción de James Rodríguez al intercambiar camiseta con Luis Quiñones

Sucedió en 2017 cuando compartieron en la Selección Colombia. James Rodríguez recibió una camiseta de Tigres de parte de Luis Quiñones y enseguida le habló de los grandes futbolistas con los que compartía allí en ese momento.

“Tuve la oportunidad de intercambiar la camiseta con él y cuando le di la de Tigres me dijo: ¿Ahí está el francés Gignac y el chileno? Ya los tenía referenciado. También me dijo que algunas veces veía partidos y bien, compartió, buen tipo”, contó Luis Quiñones en entrevista para el conjunto felino.

Lo que pasó se dio en una convocatoria de la Selección de Colombia en 2017. Para ese entonces James Rodríguez jugaba en Bayern Múnich. Dicha camiseta quedó para Luis Quiñones, quien a cambio le dio la de Tigres. Es uno de los equipos mexicanos más famosos. Así lo entiende el 10 de la Tricolor, quien rápidamente supo hablar de uno de sus dos jugadores más importantes del momento.

A los 29 años y todavía jugando en México con Tigres, Luis Quiñones agregó que el sueño de ir a jugar a Chelsea o al fútbol europeo sigue pendiente, aunque no es prioridad. “Ya no tanto como antes. Quería irme más joven, pero sigue latente las ganas de ir allá. El Chelsea me gustaba demasiado, me levantaba temprano a ver la Premier League para ver a ese equipo”, contó.

Todo lo que contó Luis Quiñones de su cambio de camiseta con James Rodríguez