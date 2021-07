La razón que haría pensar que James Rodríguez se quedará en Everton

La continuidad de James Rodríguez con Everton FC continúa siendo una incógnita. Sin embargo, el club presentó su nueva indumentaria de local para la temporada 2021/2022 y allí uno de los protagonistas fue el volante colombiano, lo que haría pensar que tal vez esté más fijo de lo que la prensa se imagina.

El tema en cuestión es que el recién llegado Rafa Benítez, no cuenta con una óptima relación con el mediocampista, desde que lo dirigió en el pasado en el Real Madrid. Es por eso que los rumores comenzaron a tomar fuerza con que al 10 de la Tricolor le están buscando equipo.

Sin embargo, los Toffees anunciaron su camiseta azul con algunos detalles en el cuello y las mangas de color amarillo y blanco. James fue la imagen junto a Richarlison, otro de los que está en duda para seguir en el conjunto inglés. La prenda ya está disponible en la página web para reservarla y a partir del próximo 15 de julio podrá ser comprada.

“El kit local de esta temporada será respetuoso con el medio ambiente en línea con la iniciativa ‘Everton For Change’ del Club y contará con la tecnología ECO8 de Hummel. Como novedad de esta campaña, la implementación de ECO8 significa que cada camiseta está fabricada con poliéster de alto rendimiento producido a partir de hasta ocho botellas de plástico recicladas”, explicaron en el comunicado de prensa.

Mientras tanto, Rodríguez se encuentra haciendo la pretemporada con el DT español al frente. El equipo viajará a Estados Unidos en los siguientes días para afrontar la Florida Cup, en la que debutarán chocando con Millonarios FC y se espera que el jugador cafetero pueda estar en dicho duelo.

A new look for our keepers. 👌@hummel1923 🔵 #AsOne

— Everton (@Everton) July 9, 2021