La prensa inglesa perdonó a James, pero Benítez no: “No está en la forma física que esperábamos”

Everton FC se quedó con el título de la Florida Cup en un difícil partido contra Millonarios FC, que se fue hasta los penales luego del 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Antes del duelo, James Rodríguez era uno de los focos de los medios de comunicación, porque sigue en vilo su continuidad, la cual según parece depende de él mismo y de qué tanto pueda mejorar su relación con Rafa Benítez.

El volante solo jugó 45 minutos y no tuvo una destacada actuación. Lo cual fue evidenciado por el entrenador, que en rueda de prensa analizó. “El inicio de la pretemporada no es fácil. Creo que puedes ver que James tiene la calidad con el balón, pero aún así la forma física no es la que esperábamos, por lo que es normal en este momento. Veremos cómo avanza al tener más sesiones de entrenamiento, más juegos”, apuntó el DT.

El estratega español no soltó pistas sobre sus planes de tener al mediocampista para la nueva temporada o no. “Cada jugador depende de cada uno, está en ellos marcar la diferencia o no. Pero en el momento solo veo cómo progresan, cómo mejoran“, dijo.

Pero sí dejó ver que estuvo más a gusto con su plantel cuando no participó el cucuteño. “La segunda mitad tuvimos más energía, fuimos más rápidos y fuimos más peligrosos con la pelota y en el contraataque”, concluyó.