James Rodríguez y una visita para olvidar el mal momento que vive en Everton

James Rodríguez no la pasa bien por estos días en el Everton FC. Por un lado, estuvo por fuera del equipo por una lesión, la cual no le permitió disputar tres partidos. Por el otro, después de recuperarse regresó a la titular este domingo frente al Sheffield United, no pudo lucir ni aportarle al plantel, que terminó perdiendo por 0-1.

El 10 de la Selección Colombia recibió críticas desde todos los frentes, pues le exigen un mejor desempeño para contribuir con que el club pueda disputar la entrada en torneos internacionales. Sin embargo, el volante cucuteño recibió una visita sanadora que le hará olvidar por momentos de la mala racha que ajusta con los Toffees.

Como es bien sabido, Salomé, la hija de James con Daniela Ospina, vive con su madre en Miami desde hace meses y se ve de vez en cuando con su padre. La pandemia del COVID-19 ha dificultado ese traslado de país a país, pero el futbolista compartió una fotografía en la que se ve que por fin está con su pequeña.

Al parecer, la niña viajó hasta Inglaterra para reencontrarse con el mediocampista. En la imagen se ve a Rodríguez cargando en un abrazo a la pequeña, quien de seguro estará unas semanas compartiendo con su padre y su hermanito.