¿Qué le pasó? James Rodríguez y su curioso caso en los diciembres

Por tercera vez consecutiva James Rodríguez no puede jugar los últimos partidos del año. Ahora con Everton le volvió a pasar. Jugó en el inicio de diciembre, cayó lesionado y se perdió el resto de juegos.

Eso mismo le pasó en sus últimos años con Bayern Múnich y Real Madrid, aunque por situaciones diferentes. 2020 también tendrá un fin de año con él inactivo y a la espera de lo que puedan lograr sus compañeros. Ya Everton, sin él, cayó eliminado de la Carabao Cup. Además lleva 3 triunfos consecutivos en Premier League.

Lo que le pasó a James Rodríguez en los últimos 3 diciembres

–2018 con Bayern Múnich. Jugó por última vez el 3 de noviembre ante Freiburg. Luego fue suplente en partidos ante AEK y Borussia Dortmund. Solo volvió a jugar el 18 de enero ante Hoffenheim. El club alemán confirmó que sufrió una rotura parcial de los ligamentos externos de su rodilla izquierda durante los entrenamientos.

–2019 con Real Madrid. En octubre jugó por última vez en un partido de Champions League ante Galatasaray. Estuvo 11 minutos en cancha y solo volvió en enero de 2020 por la Supercopa ante Valencia CF. Cayó lesionado en la concentración de la Selección Colombia en Miami. “Tras las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó el cuadro madridista en ese momento.

-2020 con Everton. Jugó el 5 de diciembre ante Burnley y luego se supo de su lesión a través de informaciones del DT Carlo Ancelotti. Ya dejó de jugar 4 partidos y se perderá dos más (vs. Sheffield United y Manchester City).

“No nos preocupa. Estamos tristes porque James Rodríguez es un jugador importante para nosotros, pero si no puede jugar, no está listo, no podemos presionarlo para que regrese”, dijo el DT este viernes. Padece molestias musculares de las que públicamente no hay mayores detalles.